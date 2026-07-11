زلزال فنزويلا.. مأساة ومصير مجهول لـ 59 ألف مبنى مدمر

رصد مراسل الجزيرة أحمد جرار من مدينة لاغوايرا شمالي فنزويلا حجم الدمار الهائل والمأساوي الذي خلفه الزلزالان اللذان ضربا المنطقة.

كما يستعرض شهادات حية للسكان وفرق الإنقاذ بشأن حرمان آلاف العائلات من ملاذاتهم الآمنة، واضطرارهم لنقل مقتنياتهم الأساسية قبل هدم مبانيهم المتصدعة. وينقل التقرير التقديرات الأولية للأقمار الصناعية التي تكشف عن تضرر وتدمير نحو 59 ألف مبنى وسط استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وتصاعد التحذيرات من انهيار الهياكل الهشة.