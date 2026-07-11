التصعيد الأمريكي الإيراني يعيد المخاطر إلى قلب مضيق هرمز

في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير وانهيار مذكرة التفاهم بين البلدين، عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الإستراتيجي.

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وارتفعت تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما تراجعت طلبات الحصول على تغطية تأمينية، في مؤشر على تزايد حذر ملاك السفن مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع فرص تثبيت وقف إطلاق النار. تفاصيل أكثر في تقرير أزهار أحمد.

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المصدر: الجزيرة