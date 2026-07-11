الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بأسر الأطفال خلف الشاشات ويهدد بغرامات

جولة جديدة من التصادم القانوني والتنظيمي بين الاتحاد الأوروبي وشركة “ميتا” الأمريكية.

يتناول التقرير اتهامات بروكسل للشركة بتصميم خصائص رقمية في فيسبوك وإنستغرام (مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي) تجعل الأطفال والمراهقين أسرى للشاشات. كما يستعرض التقرير تحذيرات المفوضية الأوروبية من فرض غرامات تصل إلى 6% من إيرادات "ميتا" السنوية مقابل دفاع الشركة عن إجراءاتها لحماية القاصرين، وسط انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقوانين الأوروبية لمكافحة الاحتكار.

تقرير: ماجدة العرامي