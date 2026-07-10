منتدى جنيف.. مقترح أممي لإنشاء وحدة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

عقدت في جنيف أعمال أول حوار أممي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

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يسلط التقرير الضوء على التقييم العلمي الذي قدمته اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ودعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لوضع قواعد دولية تضمن بقاء القرار النهائي بيد الإنسان. كما يناقش ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتقليص الفجوة الرقمية بين الدول، وضمان مواكبة الأطر التشريعية والأخلاقية للتطور التكنولوجي المتسارع. تقرير: عمرو النجار قراءة: يونس آيت ياسين

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المصدر: الجزيرة