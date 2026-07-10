ما تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الطقس العالمي؟

سجلت دول أوروبية أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة متسببة في وفاة المئات في فرنسا وإسبانيا، ⁠⁠في حين أعلنت دول أخرى حالة التأهب مع انتقال موجة الحر إليها.

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وبينما ترتفع الحرارة، وتزداد حرارة مياه المحيط الهادئ، يستعد العالم لظاهرة مناخية قد تضيف مزيدا من الاضطراب إلى طقس الكوكب. التقرير يشرح طبيعة ظاهرة النينيو المتشكلة في مياه المحيط الهادئ الاستوائي، مبينا آثارها المتوقعة في إعادة توزيع الرطوبة والحرارة حول العالم، وما تفرضه من تحديات وموجات جفاف حادة على الطبيعة والبشرية. تقرير: منال مقبول قراءة: جعفر سلمات

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المصدر: الجزيرة