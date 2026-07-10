كيف أثر رفع الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية؟

على وقع التصعيد العسكري المتزايد بين واشنطن وطهران عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي قابله رد أمريكي استهدف عشرات المواقع الإيرانية.

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بالتزامن مع عودة الحظر الأمريكي على النفط الإيراني وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، يسلط تحليل أجرته وحدة البيانات في الجزيرة – استنادا إلى بيانات منصة كيبلر – الضوء على أثر فترة رفع الحظر المؤقت في صادرات النفط الإيرانية، وكيف تغيّر مسارها قبل إعادة فرض القيود الأمريكية. تقرير: عبد الله سكر

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المصدر: الجزيرة