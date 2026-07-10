جولة تصعيد بين واشنطن وطهران.. هذه أبرز الأحداث والتطورات
شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن في مضيق هرمز تؤذن بنهاية وقف إطلاق النار، مهددا بتصعيد الصراع إذا لم تتوقف تلك الهجمات.
وتركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز.
وردت إيران باستهداف حليفتي الولايات المتحدة: الكويت والبحرين، واتهمت الولايات المتحدة بضرب منطقة قريبة من محطتها الوحيدة للطاقة النووية.
تقرير: نسيبة موسى
Published On 10/7/2026
المصدر: الجزيرة