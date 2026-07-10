أزمة خبز خانقة تعمق معاناة الأهالي شمال قطاع غزة

تتفاقم أزمة الخبز في شمال قطاع غزة بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الوقود والمواد الأساسية، مما أدى إلى تراجع إنتاج المخابز واشتداد معاناة السكان.

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ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر من مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة معاناة السكان الذين يشتكون من صعوبة الحصول على الخبز، حيث يقفون منذ ساعات الصباح الباكر في زحام شديد للحصول على ربطة خبز واحدة لا تكفي أسرهم. وإزاء ذلك، طالب السكان الجمعيات الخيرية والمؤسسات بتوفير الخبز لتخفيف الأزمة.

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المصدر: الجزيرة