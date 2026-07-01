خطة دفاع بريطانية قياسية ودعم أوروبي جديد لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطة لأعلى إنفاق عسكري في تاريخ البلاد، وقال ستارمر إن الإنفاق سيزيد من 54 مليار جنيه إسترليني (نحو 68.6 مليار دولار) سنويا إلى 80 مليارا (نحو 101.6 مليار دولار) بحلول عام 2029.

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في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية تحويل نحو 3.9 مليارات يورو (نحو 4.21 مليارات دولار) إلى أوكرانيا، لتمويل شراء الطائرات المسيّرة. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا تسعى لجر حلف شمال الأطلسي إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا. تقرير: عمرو النجار

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المصدر: الجزيرة