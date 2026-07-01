المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق الجنسية الأمريكية بالولادة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترمب يقضي بإلغاء حق الجنسية الأمريكية بالولادة، وأيدت المحكمة حق المواطنة بالولادة، وذلك بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات معارضة.

بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، أصبح الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب باطلا وملغى، ويمكن للولايات الأمريكية الاستمرار في إصدار شهادات الميلاد للأطفال الذين يولدون على ترابها.

وتعود القضية التي بتت فيها المحكمة العليا إلى دعوى جماعية تحمل اسم "باربرا ضد ترمب"، رُفعت في ولاية نيوهامشير لحماية حقوق جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.

تقرير: أسامة محمد