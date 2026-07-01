السلطات العراقية تواصل عملية "صولة الفجر" لمكافحة الفساد

شهد العراق حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصفتها الحكومة بأنها لا تشبه سابقاتها، لملاحقة المتهمين بالتجاوز على المال العام، وأُطلق عليها عملية “صولة الفجر”.

وطالت الحملة معتقلين بالعشرات يواجهون العدالة بتهم فساد مالي وإداري يُقدّر بمئات ملايين الدولارات، وشملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية ومسؤولين آخرين، في مشهد يعيد رسم خطوط المواجهة مع الفساد.

يواجه المتهمون بالفساد وهدر المال العام -إذا ثبتت إدانتهم- عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام والسجن المؤبد حسب قانون الجنايات العراقي.

تقرير: سامر الكبيسي