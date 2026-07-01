الاتفاق الإطاري يعمّق الخلاف الداخلي في لبنان.. ما القصة؟

بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه.

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وفي هذا السياق، التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر. تقرير: كارمن جوخدار

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المصدر: الجزيرة