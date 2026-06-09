وحدة البيانات بالجزيرة تكشف انهيار إمدادات النفط والغاز عبر هرمز

خلص تحليل إحصائي شامل لوحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة “كبلر”، المختصة في تتبع الشحن البحري، إلى أن حركة العبور في مضيق هرمز انخفضت بشكل حاد، وتحديدا عبور النفط والغاز المسال.

وكشف التحليل بالأرقام انهيار إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، خلال 100 يوم من الحرب على إيران، والتي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا.

وأظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 سفينة يوميا.

تقرير: عبد الله سكر/قراءة عدي حموش