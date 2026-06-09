كاميرا الجزيرة ترصد حركة الملاحة بمضيق هرمز

كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضية.

ومن داخل المضيق، تكشف المشاهد الميدانية تراجع النشاط الملاحي بشكل لافت؛ إذ ترسو أعداد من السفن وناقلات النفط في انتظار تطورات المشهد، بينما فضلت أخرى التوقف مؤقتا تجنبا للمخاطر المرتبطة بالوضع الأمني.

ومع اتساع دائرة التوتر، عززت إيران مراقبتها للمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، وأصبحت التحركات البحرية في المنطقة تخضع لمتابعة دقيقة، في ظل مخاوف متبادلة من أي تصعيد قد يؤثر في حركة العبور.