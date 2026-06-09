سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز.. تفاصيلها عبر الخريطة التفاعلية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين قولهما إن مروحية حربية من طراز “أباتشي” تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز.

وذكر المصدران للصحيفة أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية، المؤلف من طيارين، بسلام من موقع الحادث.

وبحسب أحد المصدرين، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.