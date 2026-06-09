حركة نزوح كثيفة من مدينة صور عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء

كثفت إسرائيل غاراتها على قرى الجنوب اللبناني، وأصدر جيشها إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، في تصعيد يعكس تعامل الاحتلال مع الوضع اللبناني.

اقرأ المزيد

وفي السياق ذاته، تواصلت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لتشمل مدينة النبطية وبلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور. وأفادت مراسلة الجزيرة بوجود حركة نزوح كثيفة من مدينة صور والأحياء والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها في جنوب لبنان، عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة