ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط المسلمين بنيجيريا

يشكل المسلمون أكثر من نصف السكان في نيجيريا، لكنهم يغيبون غيابا لافتا عن الوظائف المهمة، ويعيشون ظروفا اقتصادية يغلب عليها الفقر، ولا سيما في شمال البلاد.

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ونيجيريا هي أكبر بلد مسلم في القارة السمراء بأكثر من 100 مليون مسلم، غالبيتهم من السنة يتوزعون بين الوهابية والصوفية ويعيشون في الولايات الشمالية للبلاد ومنها كانو وبورنو وسوكوتو، التي كانت ممالك تاريخية قامت قبل ترسيم الاستعمار البريطاني لنيجيريا بحدودها الحالية.

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المصدر: الجزيرة