سونكو يرفض دخول الحكومة ويدعو رئيس السنغال إلى التركيز على خدمة الشعب

شدد عثمان سونكو، رئيس حزب “باستيف” الحاكم في السنغال، على أن الثورة لا تقوم على مسارات فردية، داعيا الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى التركيز على الحكم بما يخدم مصلحة الشعب السنغالي.

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ودعا سونكو لتجنب الانجرار وراء ما وصفها بـ"المناورات السياسية". وجاءت تصريحات سونكو أمام حشد من أنصاره عقب انتخابه رئيسا لحزب "باستيف" الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ورفضه المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد. ويرى مراقبون أن خطوة سونكو برفض المشاركة في الحكومة، بالتوازي مع إحكام قبضته على الحزب الحاكم، ساهمت في تعميق الخلافات والأزمة السياسية الصامتة بينه وبين الرئيس ديوماي فاي. تقرير: زينب بنت أربيه

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المصدر: الجزيرة