اضطراب حركة الملاحة الجوية بعد التصعيد بين إيران وإسرائيل

كشفت بيانات تتبع الطيران عن تغير واضح في خريطة الملاحة الجوية فوق الشرق الأوسط، إثر سلسلة من القيود جرى فرضها على عدد من المجالات الجوية عقب الهجمات المتبادلة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

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وتظهر خرائط تتبع الملاحة الجوية حالة من الفراغ شبه الكامل في أجواء سوريا والعراق وإيران، في مقابل ازدحام متزايد تشهده الأجواء المصرية والسعودية، بعد تحول غالبية الرحلات إلى هذا المسار بوصفه الممر البديل عن المجالات الجوية المغلقة أو المقيدة منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب في فبراير/شباط الماضي.

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المصدر: الجزيرة