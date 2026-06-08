اجتماع أوروبي لبحث تصاعد أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا

بحث وزراء الدفاع الأوروبيون في قبرص تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، داعين إلى منع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع.

اقرأ المزيد

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل الملاحة بمضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع تراجع الإمدادات العسكرية المخصصة لأوكرانيا وتحول جزء منها إلى الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة العسكرية مع روسيا، ودعوات لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية مع التمسك بالحلول الدبلوماسية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة