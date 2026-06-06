توترات مضيق هرمز تضع ألمانيا في مهب أزمة اقتصادية

تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا،

فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على نصف في المئة، في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد، فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي.. مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.

تقرير: عيسى طيبي