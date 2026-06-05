عبر الخريطة التفاعلية.. المناطق المستهدفة في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في جنوب لبنان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، بينما يواصل حزب الله الرد عبر عمليات تستهدف جنود الاحتلال.

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من ناحية أخرى، ذكر مراسل الجزيرة في لبنان أن الاحتلال شن غارات على محيط بلدة شوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا أطراف بلدتي النبطية الفوقا وميفدون جنوبي لبنان، كما استهدفت غارات أخرى مدينة صور وبلدات الغندورية وتولين وقلاوية، إضافة إلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب.

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المصدر: الجزيرة