البنك المركزي الكوبي يوقف مدفوعات "فيزا" و"ماستركارد" المحلية

أعلن البنك المركزي الكوبي تعليق كافة المدفوعات والمعاملات المحلية التي تتم عبر بطاقتي الائتمان “فيزا” و”ماستركارد” داخل الجزيرة، وذلك اعتبارا من السادس من يونيو/حزيران الجاري.

وجاء هذا القرار المفاجئ بعد إعلان مصرف أجنبي كان يتولى معالجة هذه العمليات المالية في كوبا عن إنهاء علاقته التجارية بشكل كامل مع شركة الخدمات المالية الحكومية الكوبية.

وحظي القرار بصدى دبلوماسي سريع؛ حيث دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي المتكررة، وطالبت واشنطن بالإنهاء الفوري والكامل للحصار الاقتصادي المفروض على كوبا.

تقرير: عمرو النجار