غارات إسرائيلية استهدفت أربع شقق سكنية في مدينة غزة

في جنح الليل وعلى حين غرة، مارست طائرات الاحتلال الإسرائيلي جرمها المستمر، مستهدفة أربع شقق سكنية في أربع مناطق مختلفة في مدينة غزة.

تسعة شهداء وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، هو ما خلفته هذه الغارات، ناهيك عن الخراب الذي لحق بالمباني السكنية والممتلكات، صورة قاتمة تحكي بنفسها مرارة الواقع اليومي في غزة.

ووسط هذه الخروق تظل سجلات الشهداء والمصابين مفتوحة على مصراعيها، فهي تسجل مجددا أسماء شهداء يضافون إلى نحو 935 شهيدا، وما يقرب من 3000 جريح، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.