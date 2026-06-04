الاحتلال يضع يده على أراض في جنين لتوسيع مستوطنات الضفة

تشهد محافظة جنين تصاعدا لافتا في وتيرة الاستيطان خلال الآونة الأخيرة في إطار مخططات إسرائيلية واسعة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية المحتلة.

وقد استغل الاحتلال العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها العام الماضي في جنين كغطاء لتكثيف مشاريعه الاستيطانية؛ حيث شملت هذه التحركات بناء مستوطنات جديدة وإحياء بؤر استيطانية أخرى كان قد أجبر على إخلائها سابقا بموجب "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005.

تقرير: ليث جعار