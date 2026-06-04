اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. أبرز بنوده

أفاد بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية أمريكية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية، تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن ⁠⁠⁠⁠وقف إطلاق النار "مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران، ‌‌‌‌وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني".

وبشأن الملفات العالقة بين الجانبين، قالت الخارجية الأمريكية إن الطرفين التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحلها والتوصل إلى اتفاق شامل.