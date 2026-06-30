هافانا تعاني من ظلام ممتد بسبب نقص الوقود وتراجع الإنتاج

يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في كوبا ومختلف أحياء العاصمة هافانا لفترات تتجاوز 12 ساعة متواصلة، لعدم توافر الوقود وتوقف محطة إنتاج الطاقة المركزية.

وأعلنت شركة الكهرباء الكوبية أن العجز في إنتاج الكهرباء يصل إلى أكثر من ضعف القدرة الإنتاجية الحالية المخصصة للمؤسسات والمرافق الرئيسية في البلاد بما فيها القطاع الصحي، وأشارت إلى تمكنها من إنتاج 1100 ميغاواط فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تحتاج البلاد إلى 2800 ميغاواط، وتقول الحكومة الكوبية إن سبب تفاقم الأزمة هو العقوبات الأمريكية المفروضة على هافانا وقطاع استيراد النفط، الأمر الذي ينعكس على مختلف الخدمات.

تقرير: حسان مسعود