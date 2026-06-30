لبنان.. تجار سوق الخضار المركزي في مدينة صور يعيدون الحياة للمكان

تعرض سوق الخضار المركزي في مدينة صور جنوبي لبنان لأضرار جسيمة وخسائر فادحة طالت مرافقه ومحاله نتيجة العدوان الإسرائيلي.

إلا أن حركة الأسواق والتجار تحاول العودة تدريجيا وإعادة الحياة الاقتصادية إلى المدينة رغم التحديات الكبيرة. يحاول الباعة والتجار إعادة إحياء السوق واستئناف حركة بيع الحمضيات والفواكه والخضار التي تشتهر بها المنطقة رغم الدمار والركام. ورغم الدمار في الجنوب اللبناني، فإن أصحاب المحال في السوق أصرّوا على العودة وإعادة الحياة إلى محالهم، فهذه المؤسسات مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، وكلهم أمل بأن تستتب الأوضاع ويعود الجنوب إلى سابق عهده.