فخ التفاصيل.. كيف تهدد ملفات هرمز ولبنان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟

مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تصطدم بعقبات التنفيذ.. خلافات حادة حول مسارات الملاحة في مضيق هرمز وتبادل للضربات العسكرية وتباين معقد يلف مصير الأموال المجمدة والملف النووي.

فترة الثلاثين يوما، لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن، وهي الفترة التي يجب أن يُفتح فيها مضيق هرمز، ويُرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير فرح الزمان شوقي.