رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو دعم أوكرانيا والتحضيرات لقمة أنقرة

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في لندن لبحث الاستعدادات لقمة الحلف المقبلة في أنقرة، وجدد ستارمر التزام بلاده تجاه الحلف.

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وتسعى الحكومة البريطانية، عبر خطتها الدفاعية المنتظرة قبل القمة، إلى تحقيق توازن دقيق بين رفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات المتزايدة والحفاظ على الانضباط المالي الحكومي. تقرير: عمرو النجار قراءة: ميساء الفطناسي

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المصدر: الجزيرة