دمار واسع في أحياء مدينة صور إثر غارات إسرائيلية

تعرضت مدينة صور جنوبي لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة.

ويمتد هذا التصعيد ضمن سياق أوسع على طول الحدود الجنوبية للبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية في إطار ما تصفه السلطات اللبنانية وجهات دولية بخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مزيدا من المناطق المدنية.

مراسل الجزيرة يرصد من عين المكان المستهدف آثار الدمار الهائل الذي خلفته الغارات الإسرائيلية وعدد الضحايا.