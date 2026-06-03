استهداف مطار الكويت وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية

نُذُر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيّرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة.

الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت، وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية في الكويت والبحرين.

كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم ردا على محاولات هجومية إيرانية، وإسقاط ثلاث مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية، وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية.

وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات ردا على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.