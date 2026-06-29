مجاهد بني مفلح.. رحلة معاناة بدأت من السجن ولم تنته بالإفراج

بعد 14 شهرا في الاعتقال الإداري، خرج الصحفي الفلسطيني مجاهد بني مفلح من السجن، لكن آثار الاعتقال لم تغادره، نزيف دماغي حاد أفقده أجزاء من دماغه وجمجمته، وحوّل تفاصيل حياته إلى معاناة مستمرة.

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ويؤكد مجاهد أنه تعرض للتجويع والإذلال والإهمال الطبي داخل السجن، وأعادت قصة مجاهد تسليط الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الصحفيين، في ظل تحذيرات حقوقية من استمرار الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية. تقرير: ليث جعار

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المصدر: الجزيرة