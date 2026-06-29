زلزال فنزويلا.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الناجين

في منطقة سان برناردينو شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى العالقين تحت أطنان الركام، تعمل فرق الإنقاذ المحلية والمتطوعون على إزالة الركام، لعلهم يجدون أحياء تحته.

وبحسب السلطات الفنزويلية، فإن الزلزالين اللذين ضربا البلاد فجر الخميس الماضي يُعدّان الأقوى منذ نحو قرن كامل، وتسببا حتى الآن في وفاة أكثر من 1600 شخص، إضافة إلى أكثر من 3200 جريح، فضلاً عن آلاف المشردين الذين فقدوا منازلهم.

تقرير: أحمد جرار