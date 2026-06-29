ذوو الإعاقة في غزة.. معاناة تتفاقم مع استمرار الحرب

لم تتوقف تبعات الحرب المستمرة في قطاع غزة عند حدود الدمار الهائل والخسائر البشرية الفادحة، بل امتدت لتحدث تحولا مأساويا في حياة الآلاف ممن أُصيبوا بإعاقات دائمة غيرت مجرى واقعهم بالكامل.

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وفي هذا السياق، كشف تقرير أممي صدر تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة السمعية والبصرية، عن أرقام صادمة توثق إصابة عشرات الآلاف من سكان القطاع بأضرار سمعية حادة وجسيمة؛ نتيجة موجات القصف المتواصل والانفجارات الضخمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. تقرير: أسامة محمد قراءة: يونس آيت ياسين

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المصدر: الجزيرة