تحد جديد أمام العالم.. احتياطيات الذهب قد تُستنفد خلال أقل من عقدين

لطالما كان الذهب الحلم الأكبر للبشرية ورمزا خالدا للثراء والقوة والجاه منذ فجر التاريخ. رحلة استخراج هذا المعدن النفيس التي بدأت قديما بأدوات بدائية بسيطة، تحولت اليوم إلى صناعة تكنولوجية معقدة.

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ورغم تطور الوسائل، لم ينطفئ شغف الإنسان ولم يتراجع إغراء هذا البريق الأصفر الممتد عبر العصور، حيث تشهد مناجم الذهب حول العالم نموا مستمرا يعكس حجم الطلب التاريخي عليه، إذ حقق الإنتاج العالمي قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، وبلغ الإنتاج العالمي الإجمالي 3670 طنا، مسجلا زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام الذي سبقه. تقرير: عمار طيبي

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المصدر: الجزيرة