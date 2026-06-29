القصف الإسرائيلي يخلف دمارا هائلا في بلدة فرون اللبنانية

رصد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم الواقع في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن.

وقال إن فرون تعرضت لدمار كبير جراء القصف الإسرائيلي، الذي طال نحو 80 في المئة من منازلها، لكن قوات الاحتلال لم تصلها إطلاقا، رغم أنها حاولت التقدم باتجاهها.

وتُعتبر البلدة – التي كان يبلغ عدد سكانها 2200 شخص وغادروها بسبب القصف الإسرائيلي – نقطة اتصال بين قضاءي صور وبنت جبيل، وأظهرت كاميرا الجزيرة أنها تبعد بنحو 3 إلى 4 كيلومترات عن منطقة وجود قوات الاحتلال.

تقرير: مازن إبراهيم