البرلمان السنغالي يقر التعديلات الدستورية وسط مقاطعة جماعية للمعارضة

صادق البرلمان السنغالي بالأغلبية على مقترح مراجعة دستور البلاد، حيث صوت لصالح القرار 129 نائبا، في ظل مقاطعة واسعة من نواب المعارضة الذين انسحبوا احتجاجا على التعديلات الدستورية.

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وتأتي هذه المقاطعة احتجاجا على التعديلات التي أدخلها حزب "باستيف" الحاكم على مشروع المراجعة الدستورية؛ وهو المشروع الذي كان قد تقدم به الرئيس "باسيرو ديوماي فاي" قبيل اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة، والتي أدت إلى قطيعة وخلاف حاد بينه وبين رئيس البرلمان "عثمان سونكو". تقرير: زينب بنت أربيه

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المصدر: الجزيرة