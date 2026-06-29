أطفال غزة بين قسوة الحرب ومرارة البحث عن لقمة العيش

عمقت الحرب الإسرائيلية على غزة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مما دفع آلاف الأسر إلى الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة، وأجبر أطفالا على دخول سوق العمل لمساندة عائلاتهم.

لم تكتف الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسريا، بل رسمت لهم واقعا مأساويا أجبر بعضهم على دخول سوق العمل مبكرا بعد فقدان آبائهم أو معيل أسرهم.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على الذكور منهم، بل تطال فتيات انخرطن في سوق العمل قسرا، ويواجهن قسوة الحياة مبكرا، للحصول على لقمة العيش.

تقرير: رامي أبو طعيمة