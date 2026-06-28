موجة حر تاريخية تجتاح أوروبا وتربك الأنظمة الصحية

تجتاح موجة حر غير مسبوقة أوروبا، مع امتدادها إلى شرق القارة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في مناطق يقطنها نحو 150 مليوناً نسمة.

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وبين تصاعد أعداد الضحايا والضغط المتزايد على المستشفيات وخدمات الإسعاف، تتخذ عدة دول إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الموجة، وسط تحذيرات من تفاقم المخاطر الصحية واندلاع حرائق الغابات، وتجدد النقاش حول قدرة المدن الأوروبية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

تقرير: عمر الخطيب

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المصدر: الجزيرة