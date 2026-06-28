مأساة مدينة الأبيض.. استهداف المدنيين والمرافق الحيوية

أصيب ثمانية تلاميذ من مدرسة “جيل الرائد” بجروح متفاوتة إثر الاستهدافات الدامية التي تعرضت لها مدينة الأبيض، بعد أن اقتحمت شظايا صاروخية أطلقتها قوات الدعم السريع فصولهم الدراسية.

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وفي مستشفى الضمان بالمدينة، يتلقى عدد من المصابين العلاج جراء القصف؛ حيث أفاد أحد الجرحى بأن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة مقذوفات من طائرات مسيرة، مناشداً الضمير الإنساني والحي الالتفات لهذه الأفعال التي وصفها باللاإنسانية واللاأخلاقية. تقرير: الطاهر المرضي

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المصدر: الجزيرة