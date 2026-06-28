كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على استئناف التعاون الأمني والدفاعي

أعلنت سول وطوكيو توسيع شراكتهما الدفاعية وتعزيز التنسيق الأمني بينهما، وذلك لمواجهة ما وصفتاه بالتحديات الأمنية المتصاعدة في شرق آسيا، من كوريا الشمالية إلى التحركات العسكرية الصينية والروسية.

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وأكد الجانبان التزام بلديهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، كما شدد الجانبان على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. تقرير: منال مقبول قراءة: فتحي إسماعيل

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المصدر: الجزيرة