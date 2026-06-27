موجات حر شديدة تضرب إسبانيا وتستدعي إجراءات وقائية

يرصد مراسل الجزيرة محمد المدهون من مدينة ملقا الإسبانية تداعيات موجة الحر الأشد منذ سنوات، التي باتت تضرب مناطق واسعة في البلاد مسببة تباطؤا في وتيرة الحياة اليومية.

اقرأ المزيد

ويستعرض التقرير الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المحلية لحماية السكان والسياح مثل زيادة مساحات الظل وتوفير رشاشات المياه، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء المناخ بضرورة تغيير السلوكيات اليومية للحد من آثار الاحتباس الحراري المتسارع في القارة الأوروبية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة