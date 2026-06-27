شهادات حية.. ناجون يروون فظائع التعذيب والإخفاء القسري على يد قوات الدعم السريع

بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ينقل مراسل الجزيرة الطاهر المرضي شهادات حية ومروعة لناجين من معتقلات قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

ويستعرض التقرير قصة "فيصل" الذي فقد القدرة على الكلام والتنفس الطبيعي جراء التعذيب الممنهج، وقصة "آدم" الذي تُرِك بين الجثث بعد ذبحه ظنا من جلاديه أنه فارق الحياة. وتكشف التقارير الموثقة عن العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 500 شخص قضوا تحت التعذيب والتجويع، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى رصد آلاف حالة اختفاء قسري والانتهاكات الجسيمة، وسط إصرار من الضحايا على ملاحقة الجناة وإنفاذ العدالة.