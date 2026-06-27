دمار القطاع الصناعي بغزة.. منشآت خارج الخدمة وآلاف العمال بلا وظائف

رصدت مراسلة الجزيرة نور خالد حجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الصناعي في غزة، حيث تضررت نحو 90% من المنشآت كليا أو جزئيا.

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مما أفقد أكثر من 35 ألف عامل وظائفهم وحوّل أصحاب المشاريع إلى نازحين في الخيام. وسلطت الضوء على محاولات بعض المصانع العودة للعمل بإمكانات محدودة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وسط تقديرات للاتحاد العام للصناعات بأن عملية التعافي ستستغرق ما بين 6 أشهر و5 سنوات نتيجة الحصار ومنع دخول المواد الخام.

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المصدر: الجزيرة