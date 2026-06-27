تراجع تصدير النفط يفاقم معاناة المتقاعدين في العراق

بين راتب لا يكفي لتلبية أبسط الاحتياجات، وارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات، يجد ملايين المتقاعدين في العراق أنفسهم أمام واقع اقتصادي صعب،

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بعدما تحولت رواتبهم التقاعدية إلى مصدر قلق دائم في ظل ظروف معيشية صعبة، يشير مراسل الجزيرة سامر الكبيسي إلى أن تراجع تصدير النفط إلى مستويات منخفضة فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة، خاصة مع عدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن بسبب غياب تقديرات واضحة لحجم الإيرادات المتاحة.

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المصدر: الجزيرة