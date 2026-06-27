بعد الحرب.. جهود محلية لإعادة تأهيل المرافق المتضررة في جنوب لبنان

سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية، ولا سيما في المناطق الجنوبية. شملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات.

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ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال، في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار. مراسل الجزيرة جوني طانيوس تجول في بعض الأماكن ونقل معاناة السكان من هناك.

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المصدر: الجزيرة