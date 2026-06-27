أموال إيران المجمدة.. معركة سيادة ورقابة بين واشنطن وطهران

يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران.

ومع تقدم مسار المفاوضات بين الجانبين، يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 و120 مليار دولار، على مدى 47 عاما، بحسب تقديرات بلومبرغ. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة؟ أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها، وحق واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟ تفاصيل هذا الموضوع في تقرير أحمد مرزوق.