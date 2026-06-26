موجة حر قاسية تضرب فرنسا والحكومة تدعو إلى توخي الحذر

دخلت معظم الأقاليم الفرنسية في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها فرنسا؛ فقد تجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في باريس والمناطق الجنوبية.

ودفعت الظروف المناخية أعدادا كبيرة من السكان للتوجه إلى الشواطئ والأنهار والمسطحات المائية هربا من القيظ.

وأمام هذه الحالة المناخية، أطلقت الجهات الرسمية تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة، واتخذت السلطات إجراءات واسعة شملت إغلاق عدد من المدارس أو تعديل جداولها الدراسية، فضلا عن اعتماد تدابير لحماية العمال وخاصة في قطاع البناء.

تقرير: حافظ مريبح