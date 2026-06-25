اتساع نطاق الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا نحو مرحلة استنزاف مفتوحة مع اتساع الضربات إلى العمقين الروسي والأوكراني.

وأعلنت كييف تنفيذ هجمات بمسيّرات استهدفت منشآت الطاقة والمطارات في القرم وداخل روسيا.

في المقابل، أعلنت موسكو تحقيق تقدم ميداني في دونيتسك وسومي، وتنفيذ ضربات على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية.

وعلى الصعيد السياسي، تتصاعد حدة التصريحات وسط اتهامات متبادلة بين موسكو والغرب، ويستمر الجمود في المسار التفاوضي رغم الحديث عن استعداد للعودة إلى المفاوضات، وسط تحذيرات من اتساع الصراع وتزايد المخاطر على الأمن الدولي.

تقرير: شيماء بوعلام